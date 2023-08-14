



Солдат ЦАХАЛа, осужденный за убийство сослуживца, сядет в тюрьму на 3 года

Израильский солдат был осужден за непреднамеренное убийство товарища на военной базе недалеко от Иерусалима в начале этого года. Он будет приговорен к трем годам тюремного заключения в рамках сделки о признании вины.



ЦАХАЛ сообщает, что солдат военной полиции Биньямин Фентайе вошел в комнату на базе “Анатот” ночью 2 января, подобрал чужое оружие и “выполнил различные действия”, в результате которых открыл огонь и убил капрала Баруха Кабарту.



Военнослужащего также обвиняют в воспрепятствовании правосудию после того, как он якобы пытался отговорить другого солдата от предоставления подробностей о стрельбе.



После процесса посредничества между прокуратурой и командой защиты солдата Фентайе признался в обвинении в убийстве по неосторожности, и стороны потребовали приговорить его к трем годам тюремного заключения, сообщает ЦАХАЛ.



Кроме того, военнослужащему будет назначен условный срок и предписано выплатить компенсацию семье Кабарты, последнее из которых уже было осуществлено.



Прокуроры заявили военному суду, что согласованное наказание было “более суровым” по сравнению с аналогичными случаями гибели людей в результате случайных осечек и что оно “отражает суровость, с которой оно рассматривает дело, и призвано предотвратить будущие катастрофы этого добрый."



Официально суд вынесет приговор 30 августа.



