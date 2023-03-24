



Солдат АМАНа приговорен к 27 месяцам тюрьмы за утечку секретной информации

Израильский солдат Управления военной разведки был приговорен в четверг к 27 месяцам тюремного заключения за утечку секретной информации в социальные сети, что нанесло ущерб государственной безопасности, сообщил ЦАХАЛ. Солдата, задержанного 24 мая 2022 года, обвинили в передаче сверхсекретной информации гражданским лицам, которые позже опубликовали ее часть в социальных сетях. В ЦАХАЛе заявили, что в некоторых случаях обнародованная информация нанесла ущерб государственной безопасности.



Согласно сделке о признании вины, солдат был приговорен к 27 месяцам заключения, а также приговорен к условному наказанию, сообщили в ЦАХАЛе.

Согласно обвинительному акту, поданному в военный суд, военнослужащий поделился многочисленными секретными сведениями с двумя гражданскими лицами, зная о риске и том факте, что они могут быть обнародованы.



Двое гражданских лиц, арестованных по этому делу, все еще находятся под домашним арестом в ожидании суда. Один из подозреваемых был солдатом разведки в запасе, а второй на момент ареста – несовершеннолетним.



Солдату было предъявлено обвинение в “разглашении информации и уклонении от своих полномочий в степени, угрожающей государственной безопасности” и неподобающем военному поведении. Подозреваемым гражданским инкриминируются получение, сбор и хранение конфиденциальной информации, а также правонарушения, связанные с передачей такой конфиденциальной информации.