



Сокрытие доходов на 6 млн шекелей: подозреваемая арестована

Варед Бен-Ари, жительница Герцлии, была арестована в начале этого месяца по подозрению в сокрытии дохода, полученного ею от бывшего мужа, на сумму около 6 миллионов шекелей.



Она предстала перед магистратским судом в Тель-Авиве, где судья постановил не разглашать имя подсудимой в течение следующих 10 дней.



Арест Бен-Ари был частью тайного расследования, проведенного Налоговым управлением Израиля в Тель-Авиве.



После того, как расследование стало достоянием гласности, в дом подозреваемой прибыли следователи, которые изъяли документы и компьютерные материалы.



Расследование пришло к выводу, что в период с 2013 по 2021 год Бен-Ари получала около 50 000 шекелей в месяц банковскими переводами и наличными, о которых она не сообщала на протяжении многих лет и не платила налоги в соответствии с законом. Только в 2020 году подозреваемая сообщила о части своих доходов.



Бен-Ари была освобождена под залог в размере 300 000 шекелей с запретом на выезд из страны в течение 180 дней.