Социальные сети: в Китае - военный переворот

В Twitter массово распространяются сообщения о военном перевороте Китае и досрочной отставке Си Цзиньпина с поста лидера страны.



Поступают данные о переброске военной техники в Пекин. Сообщается, что была замечена колонна техники длинной 80 километров.



Кроме этого, как утверждается, Китай отменил тысячи рейсов.



На данный момент, cообщения о происходящем в Китае не были подтверждены официально.





𝐁𝐈𝐆 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 Xi Jinping likely removed from Chairman of the Military Commission's post under the shadow of a Military coup. Xi is rumored to have undergone a military coup. #PLA special forces gathered at Shenyang Military airport under the orders of Li Qiaoming. pic.twitter.com/XN609vwDhD

#PLA military vehicles heading to #Beijing on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing & ending in Zhangjiakou City, Hebei Province, entire procession as long as 80 KM. Meanwhile, rumor has it that #XiJinping was under arrest after #CCP seniors removed him as head of PLA pic.twitter.com/hODcknQMhE