



Собянин сообщил о массовой атаке беспилотников в центральном федеральном округе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о “массовой атаке беспилотников в ЦФО”.



Собянин пишет: "Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего".



Ночью 30 августа об атаках беспилотников в разных областях России ранее сообщали местные власти и минобороны РФ. Беспилотники были уничтожены в Брянской, Калужской, Рязанской и Орловской областях. Предварительно, пострадавших и погибших нет. Помимо этого БПЛА атаковали аэродром в Пскове.