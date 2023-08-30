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Собянин сообщил о массовой атаке беспилотников в центральном федеральном округе
30.08.2023 07:46 Аркадий Бочаровский

Собянин сообщил о массовой атаке беспилотников в центральном федеральном округе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о “массовой атаке беспилотников в ЦФО”.

Собянин пишет: "Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего".

Ночью 30 августа об атаках беспилотников в разных областях России ранее сообщали местные власти и минобороны РФ. Беспилотники были уничтожены в Брянской, Калужской, Рязанской и Орловской областях. Предварительно, пострадавших и погибших нет. Помимо этого БПЛА атаковали аэродром в Пскове. 

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