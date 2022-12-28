



Собака загрызла кошку в самолете



На борту самолета одной из российских авиакомпаний собака, выбравшаяся из переноски, загрызла кошку. Воздушное судно следовало по курсу Санкт-Петербург — Калининград, сообщает Telegram-канал Baza.



Как утверждается, сотрудники проверили целостность всех переносок в багажном отделении, но после начала полета немецкий охотничий терьер выбрался и разорвал соседнюю переноску.



Хозяин кошки написал в авиакомпанию претензию. По его словам, размещать кошек рядом с собаками запрещено правилами перевозки.