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Собака загрызла кошку в самолете
28.12.2022 17:47 Аркадий Бочаровский

Собака загрызла кошку в самолете


На борту самолета одной из российских авиакомпаний собака, выбравшаяся из переноски, загрызла кошку. Воздушное судно следовало по курсу Санкт-Петербург — Калининград, сообщает Telegram-канал Baza.

Как утверждается, сотрудники проверили целостность всех переносок в багажном отделении, но после начала полета немецкий охотничий терьер выбрался и разорвал соседнюю переноску.

Хозяин кошки написал в авиакомпанию претензию. По его словам, размещать кошек рядом с собаками запрещено правилами перевозки.

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