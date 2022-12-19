



Со дна швейцарского озера украли сотни литров джина

800-килограммовый стальной шар, наполненный швейцарским джином, был украден со дна Боденского озера в Швейцарии.



Как сообщает портал iamexpat, компания Ginial, производящая джин, пыталась придать напитку уникальный аромат и поэтому погрузила его на дно озера на 100 дней.



Работники фирмы отправились на поиски шара с алкоголем, однако после двух дней поисков команде водолазов стало ясно, что им нужно будет обыскать большую территорию.



Расширенные поиски не дали результата. Предполагается, что все 230 литров джина в 800-килограммовом шаре были украдены.



Генеральный директор Ginial Селло Фиш сказал, что он убежден, что воры были очень опытными.