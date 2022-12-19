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Со дна швейцарского озера украли сотни литров джина
19.12.2022 06:30 Ольга Белозерова

Со дна швейцарского озера украли сотни литров джина

800-килограммовый стальной шар, наполненный швейцарским джином, был украден со дна Боденского озера в Швейцарии. 

Как сообщает портал iamexpat, компания Ginial, производящая джин, пыталась придать напитку уникальный аромат и поэтому погрузила его на дно озера на 100 дней.

Работники фирмы отправились на поиски шара с алкоголем, однако после двух дней поисков команде водолазов стало ясно, что им нужно будет обыскать большую территорию.

Расширенные поиски не дали результата. Предполагается, что все 230 литров джина в 800-килограммовом шаре были украдены. 

Генеральный директор Ginial Селло Фиш сказал, что он убежден, что воры были очень опытными.

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