



Со дна Кинерета подняли часы стоимостью полмиллиона долларов

Наручные часы, стоимость которых приближается к полумиллиону долларов, были извлечены на прошлой неделе из лодки, затонувшей в Кинерете месяц назад. Водолазам удалось найти ценные часы и вернуть их владельцу.



Часы продолжали работать и не были повреждены в течение месяца на глубине пяти метров. Лодку же подняли со дна моря, но она была полностью разрушена и на ней уже нельзя было плавать.



Инцидент произошел 23 ноября - лодка с шестью людьми на ней затонула у пляжа Гиносар на северо-западе Кинерета. Эти шестеро, жители центра страны, отправившиеся в плавание, позвонили в полицию и сообщили, что терпят бедствие, и что в лодку, которая находилась далеко от берега, набралось много воды.



На одном из людей, находившихся в лодке, были ценные часы престижной швейцарской марки Richard Mille. Стоимость часов этой марки колеблется от 60 тысяч до миллиона долларов. Владелец часов снял их во время плавания и положил в каюту на судне. После того как судно затонуло, были предприняты безуспешные поиски ценной вещи.



Одной из причин этого является то, что на такой глубине вода мутная и почти ничего не видно.



На прошлой неделе двум водолазам из Тверии удалось найти часы и вернуть их владельцу. По словам водолазов, владелец часов никак не вознаградил их за работу в шабат.

