



Сняты с продажи все корма для животных "Natural Fat Nutrition" - ветслужба

Отдел инспекции кормов для животных Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства проинформировал компанию "Natural Pet Nutrition" о немедленном отзыве всех полнорационных кормов для животных, производимых компанией.



Решение было принято после двух независимых случаев дефицита тиамина у взрослых собак, которых лечили в университетской больнице для животных в Бейт-Дагане. На данный момент о дополнительных случаях не известно. Инспекция пока не сообщила о своих дальнейших действиях.