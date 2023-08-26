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Снова закрыты аэропорты: Москву атаковал беспилотник
26.08.2023 07:32 Евгения Маркова

Снова закрыты аэропорты: Москву атаковал беспилотник

Ночью 26 августа в окрестностях Москвы российские силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

“Сегодня ночью силами ПВО на подлете в Москву в Истринском районе уничтожен беспилотник”, – написал он.

По словам Собянина, в результате атаки БПЛА предварительно пострадавших и разрушений нет.

Как сообщило ТАСС, в столице России ночью 26 августа временно закрыли на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово". Отмечается, что по меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены.

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