



Снова "фейерверк" в Крыму: уничтожен российский комплекс С-400

В среду, 23 августа, во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



"23 августа 2023 около 10:00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.



"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это - болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", - добавили в разведке.



Тем временем в российских СМИ взрыв связали с поражением радиолокационных станций на мысе Тарханкут.

По данным паблика "Крымский ветер", всего прогремело семь взрывов.



Сообщается, что предварительно также сгорел береговой ракетный противокорабельный комплекс "Бастион". Он носитель ракет "Оникс", которыми рашисты бьют по Украине.



Отмечается, что российское управление МЧС в Крыму первоначально заявило о возгорании сухой растительности, однако позже пост был удален.