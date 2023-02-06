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Снежная буря в Афинах: закрыты школы и магазины, движение транспорта остановлено
06.02.2023 13:32 Евгения Маркова

Снежная буря в Афинах: закрыты школы и магазины, движение транспорта остановлено

Сильный снегопад и резкое падение температуры вынудили закрыли школы и магазины в греческой столице в понедельник,  многие государственные службы и предприятия перешли на удаленную работу.

Движение было остановлено на некоторых центральных дорогах и на национальной трассе, соединяющей Афины с центральной Грецией из-за накрывшего страну шторма, получившего имя "Барбара".

Некоторые станции метро рядом с международным аэропортом Афин также были закрыты, а движение поездов до северного города Салоники  остановлено.

Власти призвали граждан избегать необязательных поездок.

По сообщению государственного телеканала ERT, спасатели эвакуировали четырех человек, чья машина застряла в снегу в пригороде Афин Аспропиргос.

Ожидается, что похолодание продлится до вторника и затронет восточные и южные регионы, включая остров Крит.

Сильный снегопад в греческой столице редкость, но страна страдает от экстремальных погодных условий уже третью зиму подряд. До снега в понедельник зима в Греции в этом году была необычно мягкой.
 

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