



Снежная буря в Афинах: закрыты школы и магазины, движение транспорта остановлено

Сильный снегопад и резкое падение температуры вынудили закрыли школы и магазины в греческой столице в понедельник, многие государственные службы и предприятия перешли на удаленную работу.



Движение было остановлено на некоторых центральных дорогах и на национальной трассе, соединяющей Афины с центральной Грецией из-за накрывшего страну шторма, получившего имя "Барбара".



Некоторые станции метро рядом с международным аэропортом Афин также были закрыты, а движение поездов до северного города Салоники остановлено.



Власти призвали граждан избегать необязательных поездок.



По сообщению государственного телеканала ERT, спасатели эвакуировали четырех человек, чья машина застряла в снегу в пригороде Афин Аспропиргос.



Ожидается, что похолодание продлится до вторника и затронет восточные и южные регионы, включая остров Крит.



Сильный снегопад в греческой столице редкость, но страна страдает от экстремальных погодных условий уже третью зиму подряд. До снега в понедельник зима в Греции в этом году была необычно мягкой.

