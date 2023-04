Снегопады в Молдове и Румынии парализовали ж/д сообщение и пункт пропуска

В Молдове и Румынии снегопады вызвали перебои в энергопитании, заблокировали трассы и парализовали железнодорожное сообщение.



Очень сложная ситуация в Румынии. В Ботошанах и Яссах, где действует красный код метеоопасности, все дороги перекрыли, а занятия в школах отменили. Частично или полностью закрыли 29 национальных трасс. За последние сутки спасатели выкопали из снега более 200 автомобилей.



На севере Молдовы действует желтый код метеоопасности. Часть пунктов пропуска на границе Молдовы и Румынии не работает с вечера 5 апреля. Поезда в направлении Кишинева и Бухареста заблокированы или опаздывают.



На украинско-румынской границе также были введены ограничения. Румынская сторона временно прекратила пропуск грузовиков.



