



Смотрич призвал игнорировать раввина, осужденного за сексуальные преступления

Министр финансов и глава партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич прокомментировал досрочное освобождение из тюрьмы раввина Эзры Шейнберга, который был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за сексуальные преступления.



"Национально-религиозный сектор оказался перед еще одним экзаменом: примет ли он в свою общину раввина, совершившего сексуальные преступления, не раскаявшегося и не заплатившего компенсации своим жертвам или приложит все силы, чтобы этот человек остался за забором и не сумел создать новую общину", – заявил Смотрич.



"Я хочу выразить свою поддержку пострадавшим, ученикам и ученицам, а также десяткам людей, которые на протяжении лет обращались за помощью и советом, а стали жертвами", – сказал Смотрич.



В феврале 2018 года раввин Эзра Шейнберг, признанный виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении восьми женщин, был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы.



В 2015 году раввину, возглавлявшему йешиву "Орот а-Ари" в Цфате, было предъявлено обвинение в изнасиловании, сексуальных домогательствах, развратных действиях, мошенничестве, создании препятствий следствию и других преступлениях. Шейнберг сознался в совершении преступлений и был признан виновным в рамках досудебной сделки.



1 января Шейнберг был досрочно освобожден из тюрьмы. Религиозные жители Кацрина провели демонстрации, требуя от раввина города не принимать Шейнберга в синагоге города для молитвы.