



Смотрич и Шакед выразили соболезнования семье погибшего солдата ЦАХАЛа

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич выразил соболезнования семье погибшего бойца ЦАХАЛа Натана Фитоси.



"Сердце плачет. Соболезнования семье и друзьям погибшего бойца ЦАХАЛа сержанта Натана Фитоси. Мы от всего сердца разделяем вашу скорбь и убеждены, что ЦАХАЛ расследует инцидент и извлечет уроки", — сказал Смотрич.



К соболезнованиям также присоединилась Аелет Шакед.



"Смерть сержанта Натана Фитоси вчера ночью под Тулькармом разбивает мне сердце. Я выражаю соболезнования его семье, его друзьям и бойцам бригады "Кфир". Да будет его память благословенна", - заявила она.