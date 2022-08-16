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Смотрич и Шакед выразили соболезнования семье погибшего солдата ЦАХАЛа
16.08.2022 11:16 Александр Юзовский

Смотрич и Шакед выразили соболезнования семье погибшего солдата ЦАХАЛа

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич выразил соболезнования семье погибшего бойца ЦАХАЛа Натана Фитоси.

"Сердце плачет. Соболезнования семье и друзьям погибшего бойца ЦАХАЛа сержанта Натана Фитоси. Мы от всего сердца разделяем вашу скорбь и убеждены, что ЦАХАЛ расследует инцидент и извлечет уроки", — сказал Смотрич.

К соболезнованиям также присоединилась Аелет Шакед.

"Смерть сержанта Натана Фитоси вчера ночью под Тулькармом разбивает мне сердце. Я выражаю соболезнования его семье, его друзьям и бойцам бригады "Кфир". Да будет его память благословенна", - заявила она.

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