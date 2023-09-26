



СМИ: Заключенный французский магнат заявил, что “дал Нетаниягу 1 млн долларов”

Заключенный в тюрьму французский бизнесмен Арно Мимран, давний соратник премьер-министра Биньямина Нетаниягу, утверждает, что “дал израильскому премьер-министру 1 миллион долларов вместе с оплаченным отпуском и роскошными часами”. Об этом пишет газета The Time of Israel со ссылкой на французский новостной сайт Mediapart.



По данным издания, эти высказывания, были записаны в 2019 и 2020 годах после того, как французские судебные власти прослушивали тюремную камеру Мимрана в рамках расследования другого дела против него. Бизнесмен сидит в тюрьме с 2016 года, в 2021 году его приговорили к большему сроку по отдельному делу.



Офис Нетаниягу опроверг заявления Мимрана вечером 25 сентября, назвав их “бредовой ложью осужденного преступника, сидящего в тюрьме”.



В одной из записей, сделанной в июле 2020 года, Мимран рассказал, как вместе с Нетаниягу “организовывал ресторанные обеды для потенциальных деловых партнеров, чтобы произвести на них впечатление”.



“Когда мне приходилось с кем-то работать, я приглашал их пообедать с Биби”, – сказал он. “Я каждый день устраивал ужин в Монако, и каждый раз приглашал человека, с которым хотел укрепить связи”.



“Когда он был со мной в Париже, я водил его, куда хотел. Он делал то, что я хотел. Когда он получит от вас деньги и все такое, все будет готово. Больше нет ограничений. Вы можете попросить его о чем угодно”, – сказал он.



Мимран рассказал, что “платил Нетаниягу наличными, обычно 10 000 или 20 000 евро”. По его словам, он однажды “перевел Нетаниягу миллион долларов США через грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Мимран не уточнил, как и когда был произведен платеж, добавив: “Я сказал Биби: “Я нашел человека, который будет тебя финансировать”.



Мимран рассказал, что “финансировал отпуск Нетаниягу и жены премьера Сары в Майами, Монако, Сен-Тропе, Довиле, на горнолыжном курорте Куршевель и в роскошном отеле Plaza Athénée в Париже”. По его словам, однажды ему “пришлось оплатить счет в 2600 евро за множество завтраков, заказанных Нетаниягу на Plaza Athénée во время трехдневного пребывания. Он также рассказал о “любви Нетаниягу к рыбе”, которую подают в местном ресторане, “сигарам” и “роскошным часам Panerai”.



“Я купил одни часы себе. Ему понравилось, поэтому я купил и ему. Он любил подарки; политики – нахлебники”, – поделился Мимран.



Мимран отбывает два тюремных срока: 13 лет по приговору, вынесенному в 2021 году за похищение, тюремное заключение и шантаж конкурирующего турецко-швейцарского бизнесмена, и восемь лет по приговору, вынесенному в 2016 году по обвинению в мошенничестве на сумму 283 миллиона евро, связанном с торговлей разрешениями на выбросы углекислого газа и налоги на них.



Мимран дал показания о том, что дал Нетаниягу 200 000 долларов в 2009 году, когда тот баллотировался на пост премьер-министра, для финансирования его избирательной кампании. Нетаниягу опроверг эту версию, заявив, что пожертвование, сделанное в 2009 году, составило гораздо меньшую сумму в 40 000 долларов и финансировалось усилиями общественной дипломатии.