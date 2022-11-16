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СМИ: в Стамбуле новый теракт - взорвался заминированный автомобиль
16.11.2022 00:15 Раиса Вовк

СМИ: в Стамбуле новый теракт - взорвался заминированный автомобиль

Во вторник, 15 ноября, в стамбульском районе Фатих прозвучали взрывы. Три автомобиля загорелись, сообщают турецкие СМИ.

В различных Telegram-каналах сообщают, что в Стамбуле взорвался заминированный автомобиль. Количество жертв неизвестно.

Напомним, что недавно в Стамбуле на популярной туристической улице Истикляль уже произошел взрыв. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранен 81 человек. 

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