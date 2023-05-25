



СМИ: В США допускают: кремль атаковали украинцы

К атаке дронов на Кремль могут быть причастны украинцы. В американской разведке считают, что за инцидентом могут стоять украинские силы специальных операций, пишет издание CNN.



По данным издания, американская разведка обратила внимание на перехваченные разговоры украинских чиновников, обвинявших друг друга в атаке на Кремль. Это подтолкнуло США сделать вывод, что украинцы могут быть причастны к инциденту.



В некоторых перехваченных разговорах представители украинской военной и разведывательной сфер предполагают, что атаку провели силы специальных операций.



"Однако США не смогли сделать окончательный вывод относительно ответственных и лишь с низкой уверенностью оценивают, что за инцидентом могла стоять украинская группа, заявили официальные лица", - сообщает CNN.



Представители США считают маловероятным, что президент Украины Владимир Зеленский или чиновники приказали провести операцию. Также в разведке исключают возможность, что атака финансировалась государством.



По информации издания, Кремль после атаки внес изменения в систему внутренней безопасности. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков также публично заявил, что противовоздушная оборона Москвы будет усилена.



Источники CNN сообщили, что попавшие в Кремль дроны были небольшими. Однако неизвестно, могли ли они долететь из Украины в Москву.



Напомним, в ночь на 3 мая в центре Москвы раздались взрывы. Позже российские власти заявили об атаке дронов на Кремль. Россияне утверждали, что ПВО якобы сбила беспилотники. Однако на опубликованных в сети кадрах заметно, что один из дронов вспыхнул над башней Кремля.



Москва традиционно обвинила в атаке Украину и США, а также назвали инцидент "покушением на Путина". Кремль утверждал, что Вашингтон якобы дал указание атаковать администрацию российского диктатора.



Однако в Белом доме отвергли обвинения. Украина официально заявила, что не стоит за атакой, поскольку первоочередной задачей является освобождение собственной территории.