



СМИ: в результате израильской атаки в Сирии убит российский подполковник



Израильский портал nziv.net, со ссылкой на арабские источники сообщает сенсационную новость:



“Сегодня утром сирийские СМИ сообщили, что Израиль атаковал несколько иранских и сирийских целей в районах Хама и Тартус крылатыми ракетами, выпущенными с истребителей, находившихся в небе над северным Ливаном.



Сирийское агентство новостей сообщило, что 2 военнослужащих, предположительно иранских, были убиты и еще по меньшей мере 3 получили ранения.



По мере того, как проходят часы, все больше и больше информации поступает из атакованных районов.



В последние несколько минут стали известны имена погибших, это старший российский офицер и иранский офицер, которые находились на объектах, подвергшихся атаке.



Ниже приведены имена погибших в результате израильской атаки сегодня утром по данным сирийских источников: Подполковник инженерных войск РФ - Сергей Бучич, иранский инженер капитан Рахай Дроа, а также 3 сирийских раненых.



Как известно, Израиль обычно заблаговременно уведомляет российский оперативный штаб в Сирии, расположенный в аэропорту Хмеймим на северо-западе страны, чтобы предотвратить нанесение ущерба российскому военному персоналу.



Израиль соблюдает эту процедуру с религиозной точностью.



Во время предпоследней атаки в Сирии, когда был атакован и выведен из строя международный аэропорт города Алеппо на севере Сирии, а также близлежащий военный аэропорт Ан-Нираб, находящийся под полным контролем Ирана и Хизбаллы, русские получили предупреждение немного раньше обычного, чтобы успеть вывести своих людей из этого района и прекратить любое воздушное движение над районами Тартуса и Латакии, поскольку атакующие самолеты шли над северным Средиземноморьем, откуда были запущены крылатые ракеты, которые поразили цели.



Сегодня утром Израиль, как обычно, дал соответствующее предупреждение российскому оперативному центру в Хмеймим и сразу после этого была проведена атака.



Теперьстало известно, что в результате атаки погиб старший российский офицер в звании подполковника. Израиль не знал, что на одном из объектов, подвергшихся нападению, присутствовал россиянин.



Кстати, сирийцы также не подозревали, что в районе атаки находился секретный иранский объект для хранения высокоточных баллистических ракет, способных достичь любой цели в Израиле”.