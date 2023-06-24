



СМИ: В Москве готовятся ввести комендантский час

Силовики РФ проводят мероприятия по подготовке к введению в Москве комендантского часа, сообщает GulaguNet.



Сообщается, что в УФСБ по Москве и Московской области проходят мероприятия по подготовке к введению в столице РФ комендантского часа.



"Роспропаганда столько лет кормила россиян ужасами о возможном вторжении НАТО и ВСУ, а ... все эти планы "Крепость" и "Эдельвейс" вводят сейчас через террористическую организацию "ЧВК Вагнер", которую создавали именно под контролем фсб и минобороны России", - говорится в сообщении.

