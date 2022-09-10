



СМИ: в Ливане арестован сирийский врач, работавший на "Моссад"

Сирийский врач, работавший на "Моссад", был арестован ливанскими властями в аэропорту Бейрута.



Об этом сегодня написало связанное с "Хизбаллой" издание Al-Akhbar, сообщает Jerusalem Post.



Мужчина был арестован в прошлом месяце после того, как ливанские власти собрали разведданные, согласно которым врач собирал карты и информацию о канализационных сетях и инфраструктуре водоснабжения Сирии.



Как утверждается, мужчина представлялся сотрудником фиктивной компании по очистке воды в Сирии и собирал разведданные, важные для безопасности Израиля.



Кроме этого, согласно информации в прессе, врач выступал в качестве посредника "Моссада" в предполагаемых попытках завербовать своего отца и двух братьев, офицеров сирийских вооруженных сил. Утверждается, что потенциальным "новобранцам" якобы предлагались "тысячи евро" за сбор разведывательной информации для Израиля.



Врач, который, как сообщается, родился в Латакии в 1969 году, первоначально попал в Сирию пешком через Ливан, куда он прибыл из Швеции. Он был арестован после того, как местные власти отследили его аккаунты в социальных сетях, где они обнаружили разговоры с его "израильскими кураторами и другими представителями израильской разведки".