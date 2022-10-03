СМИ: в центре Израиля ликвидирован босс мафии
В ходе инцидента со стрельбой в Азоре был убит высокопоставленный член мафии.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Напомним, что неизвестные открыли стрельбу на заправке в Азоре, недалеко от Тель-Авива. Двое мужчин были ранены, один из них позже скончался.
Полиция считает, что инцидент носит криминальный характер и не связан с террористической деятельностью.
יורדים מהרכב עם הנשקים שלופים ויורים לעבר היעד: תיעוד החיסול באזור@SivanSisay @hadasgrinberg @hadasgrinberg pic.twitter.com/djCBWhiDbM— כאן חדשות (@kann_news) October 3, 2022