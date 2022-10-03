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СМИ: в центре Израиля ликвидирован босс мафии
03.10.2022 16:26 Ольга Белозерова

СМИ: в центре Израиля ликвидирован босс мафии

В ходе инцидента со стрельбой в Азоре был убит высокопоставленный член мафии.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Напомним, что неизвестные открыли стрельбу на заправке в Азоре, недалеко от Тель-Авива. Двое мужчин были ранены, один из них позже скончался.

Полиция считает, что инцидент носит криминальный характер и не связан с террористической деятельностью.

 

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