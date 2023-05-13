



СМИ: В Брянской области мог упасть еще один самолет

В российских телеграмм-каналах появилась информация о еще одном самолете который мог упасть в Брянской области РФ. Сообщается, что эти данные проверяют спецслужбы.



"Спецслужбы проверяют информацию о еще одном самолете, упавшем в стародубском районе брянской области", - говорится в сообщении.



Телеграм-канал Mash также сообщает, что "экипаж Су-34, который упал в селе Истровка под Стародубом, погиб". "Пилот и штурман не смогли катапультироваться, их тела уже обнаружены, место падения оцеплено", - сказано в сообщении.

