



СМИ: В Брянской области комбинат "Слава" атаковали дроны

В России в Брянской области якобы произошла "атака беспилотников" на комбинат "Слава". Дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом. Об этом сообщают российские СМИ.



"Налет на комбинат, находящийся в 80 километрах от границы России и Украины, произошел сегодня ночью. На территорию комбината залетели примерно два беспилотника - они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. В этот момент пятитонные резервуары были пусты и серьезного пожара удалось избежать", - пишут российские издания.



Там добавляют, что ранее на этот комбинат якобы "уже нападали с помощью беспилотников". В частности, 30 ноября "после атаки БПЛА на территории комбината вспыхнули три резервуара".



Напомним, что сегодня утром в России сообщили об атаке на аэродром в Курске. Площадь пожара на аэродроме в пригороде составляет около 500 квадратных метров.