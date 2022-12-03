



СМИ: В Британии задержали олигарха Фридмана

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заявило об аресте "богатого российского бизнесмена" по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана МВД и целью дачи ложных показаний.



На сайте агентства сообщается, что был задержан 58-летний мужчина в своей резиденции в Лондоне. Также был арестован 35-летний мужчина, работавший в резиденции олигарха. Кроме этого, агентство задержало 39-летнего мужчину за ряд преступлений, в том числе отмывание денег и сговор с целью мошенничества.



Все трое были допрошены и отпущены под залог.



В агентстве не называли прямо имена фигурантов дела, однако, пресса предполагает, что "богатым российским бизнесменом" может быть Михаил Фридман. Ему 58 лет и он проживает в Лондоне, сообщает "Украинская правда".



В пресс-службе "Альфа-банка" поспешили опровергнуть предположения СМИ о задержании в Лондоне Михаила Фридмана. Там заявили, что бизнесмен "находится у себя дома, не под арестом" и не имеет никакого отношения к данным событиям.



