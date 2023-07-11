



СМИ: В Азербайджане предотвращен теракт против посольства Израиля

Предотвращенное в понедельник утром нападение на иностранное посольство в Азербайджане расследуется как террористический акт, направленный против посольства Израиля. Об этом сообщают местные СМИ.



Отмечается, что по данным азербайджанской полиции, попытка нападения определенно была направлена против иностранного государства, но возможность того, что именно на Израиль, все еще расследуется.



В сообщениях СМИ указывалось, что гражданин Афганистана, идентифицированный как Павзан Муса Хан, был арестован службами безопасности Азербайджана по подозрению в планировании теракта против иностранного посольства. Служба государственной безопасности Азербайджана выступила с заявлением, в котором указывалось, что Хан якобы вступил в сговор для совершения террористических актов на территории страны.



Расследование показало, что Хан тщательно наблюдал за районом, где расположены дипломатические миссии, и, как сообщается, вступил в контакт с лицами, которые потенциально могли быть причастны к запланированному нападению.



Хотя в сообщениях прямо не указывалось, какое посольство было атаковано, фотографии, опубликованные службой безопасности, свидетельствовали о том, что Муса Хан наблюдал за гостиничным комплексом Hyatt Regency в Баку, где расположено посольство Израиля.



