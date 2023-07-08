



СМИ: террорист, связанный с ИГИЛ, убит в результате удара беспилотника в Сирии

В результате удара беспилотника, предположительно нанесенного возглавляемой США коалицией на севере Сирии в пятницу, погиб один человек, связанный с “Исламским государством” (ИГИЛ), и был ранен прохожий, сообщает Associated Press .



Гражданская оборона Сирии, также известная как “Белые каски”, заявила, что мужчина был убит во время езды на мотоцикле. Он добавил, что прохожий также был ранен.



Рами Абдуррахман, возглавляющий базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что человек, на которого нацелился беспилотник, был связан с ИГИЛ. Сообщается, что нападение произошло на дороге, соединяющей город Аль-Баб с деревней Базаа.



Коалиция во главе с США уже много лет занимается борьбой с террористами ИГИЛ и Аль-Каиды в регионе.



