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СМИ: террорист, связанный с ИГИЛ, убит в результате удара беспилотника в Сирии
08.07.2023 10:10 Ирина Демьянова

СМИ: террорист, связанный с ИГИЛ, убит в результате удара беспилотника в Сирии

В результате удара беспилотника, предположительно нанесенного возглавляемой США коалицией на севере Сирии в пятницу, погиб один человек, связанный с “Исламским государством” (ИГИЛ), и был ранен прохожий, сообщает Associated Press . 

Гражданская оборона Сирии, также известная как “Белые каски”, заявила, что мужчина был убит во время езды на мотоцикле. Он добавил, что прохожий также был ранен.

Рами Абдуррахман, возглавляющий базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что человек, на которого нацелился беспилотник, был связан с ИГИЛ. Сообщается, что нападение произошло на дороге, соединяющей город Аль-Баб с деревней Базаа.

Коалиция во главе с США уже много лет занимается борьбой с террористами ИГИЛ и Аль-Каиды в регионе.

 

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