



СМИ: таджикские военные захватили здание школы в Киргизии

Обострение ситуации на границе между Киргизией и Таджикистаном продолжает усиливаться.



Как сообщает NEXTA, таджикские военные захватили административное здание на территории Киргизии. В каком населенном пункте это произошло - не уточняется. NEXTA уточнила, что захвачено здание школы.





Информация о захвате здания не была подтверждена официально.



Ранее в Киргизии сообщили, что продолжаются интенсивные бои, несмотря на договоренности о прекращении огня.