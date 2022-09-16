Новости » Происшествия
СМИ: таджикские военные захватили здание школы в Киргизии
16.09.2022 11:37 Ольга Белозерова

СМИ: таджикские военные захватили здание школы в Киргизии

Обострение ситуации на границе между Киргизией и Таджикистаном продолжает усиливаться.

Как сообщает NEXTA, таджикские военные захватили административное здание на территории Киргизии. В каком населенном пункте это произошло - не уточняется. NEXTA уточнила, что захвачено здание школы. 


Информация о захвате здания не была подтверждена официально.

Ранее в Киргизии сообщили, что продолжаются интенсивные бои, несмотря на договоренности о прекращении огня. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы