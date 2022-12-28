Новости » Происшествия
СМИ: США пытаются задушить иранскую программу по созданию БПЛА
28.12.2022 16:30 Алина Груднева

СМИ: США пытаются задушить иранскую программу по созданию БПЛА

Администрация президента США Джо Байдена предприняла серьезные усилия, чтобы подавить способность Ирана производить и поставлять беспилотники для России.

Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, США тесно сотрудничают с Израилем и опираются на опыт Иерусалима в предотвращении атак иранских беспилотников.
Программа также нацелена ​​на то, чтобы дать Украине возможность сбивать беспилотники-камикадзе, которые РФ удается приобрести. 

"Мы ищем способы нацелиться на иранское производство БПЛА с помощью санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, детали которых использовались в производстве", — сообщает пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы