



СМИ: США пытаются задушить иранскую программу по созданию БПЛА

Администрация президента США Джо Байдена предприняла серьезные усилия, чтобы подавить способность Ирана производить и поставлять беспилотники для России.



Об этом сообщает New York Times.



По данным издания, США тесно сотрудничают с Израилем и опираются на опыт Иерусалима в предотвращении атак иранских беспилотников.

Программа также нацелена ​​на то, чтобы дать Украине возможность сбивать беспилотники-камикадзе, которые РФ удается приобрести.



"Мы ищем способы нацелиться на иранское производство БПЛА с помощью санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, детали которых использовались в производстве", — сообщает пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.