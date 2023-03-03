



СМИ: создателя вакцины "Спутник V" убил мужчина-проститутка

Telegram-канал Mash поделился новыми подробностями об убийстве одного из разработчиков российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Андрея Ботикова.



Уточняется, что его задушил в квартире не знакомый, как утверждалось ранее, а "гей-проститутка".



По данным Mash, Ботиков заказал секс-услуги с асфиксией, но все вышло из-под контроля. На теле 48-летнего ученого, кроме следов удушения, нашли несколько ножевых ранений и ссадин.



Подозреваемыми, которых задержала полиция, оказались уроженцы Калуги 29-летний Алексей Змановский и 18-летняя Ольга Дубойская.



По версии следствия, Ботиков и Змановский поругались из-за вида и объема услуг, в результате чего мужчина убил ученого и украл его личные вещи. Подруга убийцы находилась в подъезде.

