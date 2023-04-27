



СМИ: сайты Моссада и Битуах Леуми подверглись кибератаке

Сайты Моссада и Института национального страхования Израиля (Битуах Леуми) подверглись кибератаке.



По данным "Едиот Ахронот", массированным атакам израильские сайты подвергает хакерская группировка Anonymous Sudan.



"Это нападение является подготовкой к масштабной кибератаке", - прокомментировали хакеры.



Моссад информацию об атаке на сайт не комментировал. В Битуах Леуми подтвердили, что веб-ресурс был взломан.



С начала апреля израильские сайты неоднократно подвергались атакам со стороны этой группировки. В частности, хакеры нацелились на сайты ведущих университетов Израиля, на новостные порталы, банки и Электрическую компанию Израиля и так далее.



Между тем, 27 апреля в Израиле в разных районах по всей стране было отключено электричество. Хакеры Anonymous Sudan взяла на себя ответственность за это.