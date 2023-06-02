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СМИ: Россия сама обстреляла Курск ракетами из ЗРК
02.06.2023 08:04 Ирина Демьянова

СМИ: Россия сама обстреляла Курск ракетами из ЗРК

В результате обстрела Курска (Россия) в городе поврежден подъезд пятиэтажного жилого дома.

Некоторые российские телеграмма-каналы написали, что к подъезду дома на Союзной улице прилетел неизвестный объект после работы ПВО. Другие написали, что Курск был обстрелян неизвестным типом ракет.

Однако обнародованные в соцсети фото и видео обломков ракеты свидетельствуют, что это маршевый двигатель к ракете ЗРК  "Панцирь-С1", которая есть только на вооружении российской армии, пишут украинские телеграмм-каналы и СМИ.

В Курской области заявили об атаке дроном и обесточивании села Гоголевка, позже российские власти сообщили о сбитии беспилотников возле Курска.

Жители населенного пункта остались без света. Сообщается. что ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников".

 

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