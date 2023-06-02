



СМИ: Россия сама обстреляла Курск ракетами из ЗРК

В результате обстрела Курска (Россия) в городе поврежден подъезд пятиэтажного жилого дома.



Некоторые российские телеграмма-каналы написали, что к подъезду дома на Союзной улице прилетел неизвестный объект после работы ПВО. Другие написали, что Курск был обстрелян неизвестным типом ракет.



Однако обнародованные в соцсети фото и видео обломков ракеты свидетельствуют, что это маршевый двигатель к ракете ЗРК "Панцирь-С1", которая есть только на вооружении российской армии, пишут украинские телеграмм-каналы и СМИ.



В Курской области заявили об атаке дроном и обесточивании села Гоголевка, позже российские власти сообщили о сбитии беспилотников возле Курска.



Жители населенного пункта остались без света. Сообщается. что ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников".



