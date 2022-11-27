



СМИ: Россия развернула "воздушный мост" в Китай

Издание Defence Express сообщает, что Россия развернула "воздушный мост" в Китай и активно "что-то вывозит" оттуда самолетами Ан-124 "Руслан".



По данным издания, за последнюю неделю было совершено около 10 таких рейсов. При этом российские самолеты не всегда включают транспондеры, что усложняет их отслеживание.



Стандартный рейс выполняется по маршруту Москва-Новосибирск-Чжэнчжоу-Новосибирск-Москва. Отмечается, что Чжэнчжоу - это мощный логистический и промышленный центр.



"Сервисы отслеживания полетов, в частности Radarbox, демонстрирует за последние семь дней девять рейсов Ан-124 "Руслан" в Китай и только три в обратном направлении, что прямо говорит об выключенном транспондере во время совершения части рейсов", - пишет Defence Express.



