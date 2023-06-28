



СМИ: Российская военная полиция задержала в Сирии четырех командиров ЧВК Вагнер

Российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК Вагнера в Эс-Сувейде на юге Сирии. Об этом в своем эфире сообщил саудовский телеканал “Аль-Хадас”, сославшись на источники. На сайте телеканала нет новостей об этом. Об этом сообщает газета “Коммерсант”.



Согласно данным телеканала, три высокопоставленных командира ЧВК Вагнера также задержаны на авиабазе Хмеймим. Кроме того, полиция посетила представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.



Официально власти РФ или Сирии это не подтверждали. Telegram-канал “Оркестр Вагнера”, связанный с ЧВК Вагнера, это отрицает. Такое же сообщение распространили другие каналы, связанные с ЧВК.



Россия в последние годы наращивала присутствие в Африке, в том числе отправляя наемников ЧВК Вагнера в Центральную Африканскую Республику (ЦАР), Сирию, Ливию, Северный и Южный Судан. Правозащитники считают, что наемники ЧВК Вагнера совершают в этих странах массовые убийства и изнасилования, а также нападают на мирных жителей.



После попытки мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что правительства ЦАР и Мали сохранят свои связи с ЧВК.