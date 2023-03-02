



СМИ РФ: один из боевиков в брянской области - друг Тесака

Российские СМИ утверждают, что “опознан” один из участников нападения на село Любечане в брянской области.



Одним из диверсантов, позировавших на фоне фельдшерско-акушерского пункта в брянском селе Любечане, оказался россиянин Денис Никитин — бывший друг неонациста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Как пишет Mash, в прошлом году он переехал на Украину и вступил в подразделение в составе ВСУ.



Никитин также организовывал бои без правил — занимался промоушеном White Rex. Из открытых источников известно, что ему 38 лет, родился он в Москве.