СМИ: РФ готовится применить ядерное оружие
Россия готовится применить ядерное оружие против Украины.
Об этом говорится в статье The New York Times.
По данным издания, администрация Байдена встревожена тем, что Кремль размышляет над ядерным ударом.
Уточняется, что руководство РФ обсуждало, где и когда применить тактическое ядерное оружие против Украины.
По словам высокопоставленных американских чиновников, это вызывает повышенную обеспокоенность у США и союзников.
По данным NYT, Владимир Путин не принимал участия в обсуждении потенциального применения ядерного оружия, проходивших на фоне усиления ядерной риторики РФ и неудач на поле боя.