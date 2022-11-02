



СМИ: РФ готовится применить ядерное оружие

Россия готовится применить ядерное оружие против Украины.

Об этом говорится в статье The New York Times.

По данным издания, администрация Байдена встревожена тем, что Кремль размышляет над ядерным ударом.

Уточняется, что руководство РФ обсуждало, где и когда применить тактическое ядерное оружие против Украины.

По словам высокопоставленных американских чиновников, это вызывает повышенную обеспокоенность у США и союзников.

По данным NYT, Владимир Путин не принимал участия в обсуждении потенциального применения ядерного оружия, проходивших на фоне усиления ядерной риторики РФ и неудач на поле боя.