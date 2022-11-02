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СМИ: РФ готовится применить ядерное оружие
02.11.2022 16:44 Алина Груднева

СМИ: РФ готовится применить ядерное оружие

Россия готовится применить ядерное оружие против Украины.

 
Об этом говорится в статье The New York Times.
 
По данным издания, администрация Байдена встревожена тем, что Кремль размышляет над ядерным ударом.
 
Уточняется, что руководство РФ обсуждало, где и когда применить тактическое ядерное оружие против Украины.
По словам высокопоставленных американских чиновников, это вызывает повышенную обеспокоенность у США и союзников.
 
По данным NYT, Владимир Путин не принимал участия в обсуждении потенциального применения ядерного оружия, проходивших на фоне усиления ядерной риторики РФ и неудач на поле боя.

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