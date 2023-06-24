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СМИ: Путин и Медведев покинули Москву
24.06.2023 14:52 Ирина Демьянова

СМИ: Путин и Медведев покинули Москву

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий медведев был эвакуирован из московского региона. Ранее столицу России, на фоне вооруженного востания ЧВК "Вагнер", покинул и Владимир Путин, об этом пишет УНН со ссылкой на оппозиционные россСМИ и Телеграм-каналы.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что Дмитрий Медведев с семьей и помощниками "эвакуирован" из московского региона. Ранее источник рассказал, что вертолет предположительно с Путиным вылетел в Валдай.

Аналогичную информацию сообщают еще ряд средств массовой информации. Естественно официального подтверждения этому нет.

 

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