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СМИ: Пригожин сегодня вылетел из Африки с командным составом ЧВК "Вагнер"
23.08.2023 21:02 Алина Груднева

СМИ: Пригожин сегодня вылетел из Африки с командным составом ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 августа вылетел в Россию из Африки.

По данным российских СМИ, информацию об этом подтвердил журналист Андрей Захаров.

По его словам, вместе с Пригожиным был весь командный состав ЧВК "Вагнер".

"Это будет чудо, если он на другом самолете", - сказано в сообщении.

Между тем, второй борт Пригожина приземлился в Москве. К настоящему моменту до сих пор неизвестно, на каком из самолетов он был.

По последним данным, на месте крушения бизнес-джета в Тверской области нашли восемь тел. Ведутся поиски еще двух погибших.

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