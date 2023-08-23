



СМИ: Пригожин сегодня вылетел из Африки с командным составом ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 августа вылетел в Россию из Африки.



По данным российских СМИ, информацию об этом подтвердил журналист Андрей Захаров.



По его словам, вместе с Пригожиным был весь командный состав ЧВК "Вагнер".



"Это будет чудо, если он на другом самолете", - сказано в сообщении.



Между тем, второй борт Пригожина приземлился в Москве. К настоящему моменту до сих пор неизвестно, на каком из самолетов он был.



По последним данным, на месте крушения бизнес-джета в Тверской области нашли восемь тел. Ведутся поиски еще двух погибших.