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СМИ показали предполагаемого виновника взрыва на Крымском мосту
08.10.2022 18:31 Алина Груднева

СМИ показали предполагаемого виновника взрыва на Крымском мосту

В соцсетях появилось фото предполагаемого виновника взрыва на Крымском мосту.

 
Уточняется, что за рулем фуры был 51-летний Махир Юсубов. 
 
Автомобиль был зарегистрирован на его племянника, Юнуса.
 
По данным СМИ, Юсубов занимался перевозками и постоянно ездил по Краснодарскому краю. В последний раз он выходил на связь со своими родственниками позавчера. 
 
Уточняется, что последний отрезок пути до моста можно было проехать за полчаса, но у водителя на это ушло шесть часов. 
 
 

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