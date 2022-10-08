



СМИ показали предполагаемого виновника взрыва на Крымском мосту

В соцсетях появилось фото предполагаемого виновника взрыва на Крымском мосту.

Уточняется, что за рулем фуры был 51-летний Махир Юсубов.

Автомобиль был зарегистрирован на его племянника, Юнуса.

По данным СМИ, Юсубов занимался перевозками и постоянно ездил по Краснодарскому краю. В последний раз он выходил на связь со своими родственниками позавчера.

Уточняется, что последний отрезок пути до моста можно было проехать за полчаса, но у водителя на это ушло шесть часов.