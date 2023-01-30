



СМИ: неопознанный самолет снова нанес удар вблизи сирийско-иракской границы

В прессе появилась информация, что неопознанный самолет нанес удар по грузовику недалеко от сирийско-иракской границы некоторое время назад, спустя несколько часов после сообщения об аналогичном ударе прошлой ночью.



Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой Naher Media, сирийское оппозиционное онлайн-издание.



По данным этого издания, грузовик был загружен оружием и боеприпасами, предназначенными для иранских боевиков.



Прошлой ночью несколько сирийских и арабских СМИ сообщили, что неопознанный самолет нанес удар по нескольким грузовикам, принадлежащим иранским боевикам, на контрольно-пропускном пункте Аль-Каим между Сирией и Ираком.