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СМИ: неопознанный самолет снова нанес удар вблизи сирийско-иракской границы
30.01.2023 15:42 Ольга Белозерова

СМИ: неопознанный самолет снова нанес удар вблизи сирийско-иракской границы

В прессе появилась информация, что неопознанный самолет нанес удар по грузовику недалеко от сирийско-иракской границы некоторое время назад, спустя несколько часов после сообщения об аналогичном ударе прошлой ночью.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой Naher Media, сирийское оппозиционное онлайн-издание.

По данным этого издания, грузовик был загружен оружием и боеприпасами, предназначенными для иранских боевиков. 

Прошлой ночью несколько сирийских и арабских СМИ сообщили, что неопознанный самолет нанес удар по нескольким грузовикам, принадлежащим иранским боевикам, на контрольно-пропускном пункте Аль-Каим между Сирией и Ираком.

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