



СМИ назвали первого "подозреваемого" по делу о подрыве самолета Пригожина

Первым "подозреваемым" в деле о подрыве бизнес-джета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина считают личного пилота Артема Степанова.



Информацию об этом распространил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, отметив, что мужчина имел доступ к самолету.



Перед вылетом он якобы отправился на Камчатку, после чего с ним была потеряна связь. По словам брата Степанова, уже три дня с ним не получается установить контакт.



Ранее была озвучена одна из версий крушения, согласно которой взрывчатка была установлена в отсек шасси. В СК РФ и "Росавиации" продолжают расследование.