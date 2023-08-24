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СМИ назвали первого "подозреваемого" по делу о подрыве самолета Пригожина
24.08.2023 13:09 Алина Груднева

СМИ назвали первого "подозреваемого" по делу о подрыве самолета Пригожина

Первым "подозреваемым" в деле о подрыве бизнес-джета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина считают личного пилота Артема Степанова.

Информацию об этом распространил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, отметив, что мужчина имел доступ к самолету.

Перед вылетом он якобы отправился на Камчатку, после чего с ним была потеряна связь. По словам брата Степанова, уже три дня с ним не получается установить контакт.

Ранее была озвучена одна из версий крушения, согласно которой взрывчатка была установлена в отсек шасси. В СК РФ и "Росавиации" продолжают расследование.

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