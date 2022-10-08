Новости » Происшествия
СМИ: На Крымском мосту погибли три человека
08.10.2022 14:00 Раиса Вовк

СМИ: На Крымском мосту погибли три человека

РосСМИ сообщают о трёх погибших на Крымском мосту. Тела мужчины и женщины нашли спасатели. 

Также под водой находятся две машины, но из-за "погоды" до них пока не могут добраться.

По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва на Крымском мосту погибли пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины  и соответствующая документация.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы