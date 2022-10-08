



СМИ: На Крымском мосту погибли три человека

РосСМИ сообщают о трёх погибших на Крымском мосту. Тела мужчины и женщины нашли спасатели.



Также под водой находятся две машины, но из-за "погоды" до них пока не могут добраться.



По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва на Крымском мосту погибли пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.



В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.



В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация.

