



СМИ: Лавров попал в больницу после прибытия на саммит G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров попал в больницу после прибытия в Индонезию, на саммит G20.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления официальных индонезийских лиц.



Также о госпитализации Лаврова сообщил журналист АР Джош Боук.





NUSA DUA, Indonesia (AP) — Indonesian officials: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov taken to hospital after arriving for G-20 summit in Bali. — Josh Boak (@joshboak) November 14, 2022

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поспешила опровергнуть информацию о госпитализации Лаврова."Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", - написала она в Telegram.