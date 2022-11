СМИ: Лавров попал в больницу после прибытия на саммит G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров попал в больницу после прибытия в Индонезию, на саммит G20.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления официальных индонезийских лиц.



Также о госпитализации Лаврова сообщил журналист АР Джош Боук.





NUSA DUA, Indonesia (AP) — Indonesian officials: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov taken to hospital after arriving for G-20 summit in Bali.