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СМИ: Лавров попал в больницу после прибытия на саммит G20
14.11.2022 11:24 Ольга Белозерова

СМИ: Лавров попал в больницу после прибытия на саммит G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров попал в больницу после прибытия в Индонезию, на саммит G20.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления официальных индонезийских лиц. 

Также о госпитализации Лаврова сообщил журналист АР Джош Боук. 


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поспешила опровергнуть информацию о госпитализации Лаврова.

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков.  Ну, ждите, мировой эксклюзив", - написала она в Telegram.



 

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