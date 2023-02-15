



СМИ: Костомаров перестал дышать самостоятельно



Состояние здоровья российского фигуриста Романа Костомарова стало резко ухудшаться после ампутации кистей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.



По его данным, дышать самостоятельно спортсмен не может. До утра он пробудет под седацией. У врачей есть опасения за левое лёгкое фигуриста из-за фиброза.



Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией ещё в начале этого года. В конце января он пришёл в себя, однако позже ему стало хуже и врачам пришлось ампутировать обе стопы из-за сепсиса. Позже ему удалили несколько пальцев на обеих руках. Однако мать спортсмена опровергла сообщения об ампутации кистей у фигуриста.