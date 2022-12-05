



СМИ: известный критик Кадырова - расстрелян

Через несколько дней после новостей об исчезновении блогера Тумсо Абдурахманова, известного критика властей Чечни и Рамзана Кадырова, появились сообщения о том, что он был убит.



Чеченский оппозиционный канал 1ADAT, сославшись на "данные информаторов из Европы и Чечни", сообщил, что Абдурахманов был расстрелян.



"Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства", - заявили представители 1ADAT, не предоставив других подробностей.





По данным соратников блогера, он был убит в ночь на 2 декабря. Об этом сообщает "Радио Свобода".



Блогер Тумсо Абдурахманов получил статус убежища в Швеции. Правоохранительные органы страны пока не комментировали ситуацию.