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СМИ: известный критик Кадырова - расстрелян
05.12.2022 07:49 Ольга Белозерова

СМИ: известный критик Кадырова - расстрелян

Через несколько дней после новостей об исчезновении блогера Тумсо Абдурахманова, известного критика властей Чечни и Рамзана Кадырова, появились сообщения о том, что он был убит.

Чеченский оппозиционный канал 1ADAT, сославшись на "данные информаторов из Европы и Чечни", сообщил, что Абдурахманов был расстрелян. 

"Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства", - заявили представители 1ADAT, не предоставив других подробностей. 


По данным соратников блогера, он был убит в ночь на 2 декабря. Об этом сообщает "Радио Свобода". 

Блогер Тумсо Абдурахманов получил статус убежища в Швеции. Правоохранительные органы страны пока не комментировали ситуацию. 

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