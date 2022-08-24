



СМИ: Израильские F-35 несколько раз нарушили воздушное пространство Ирана

Израильские истребители-невидимки F-35 несколько раз вторгались в воздушное пространство Ирана за последние два месяца, сообщает саудовское новостное агентство.



В качестве доказательства приводится непроверенный отчет лондонской компании Elaph, в котором говорится, что во время учений самолеты успешно уклонились от российских и иранских радаров.



Также утверждается, что Израиль и США провели секретные учения над Красным морем, имитируя удар по Ирану с моря и воздуха и захват иранских военных кораблей.



Как отмечает Times of Israel, в январе компания Elaph сообщала, что Израиль проводит масштабные учения по дозаправке над Средиземным морем, также направленные на отработку удара по Ирану.



Доклад о нарушении иранского воздушного пространства израильскими самолетами появился как раз в период, когда США, мировые державы и Иран приближаются к повторному заключению ядерной сделки.