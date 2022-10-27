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СМИ: Израиль пригрозил Сирии усилить удары
27.10.2022 14:53 Алина Груднева

СМИ: Израиль пригрозил Сирии усилить удары

Израиль направил Сирии предупреждение о том, что намерен усилить удары, если страна продолжит содействовать поставкам иранского оружия.

 
Об этом сообщает al-Arabiya со ссылкой на источник.
 
По данным издания, Иран отправляет оружие под видом помощи Сирии и Ливану по воздуху, суше и морю.
 
Официальных комментариев по этому поводу со стороны Израиля не было. 
 
Соответствующая новость появилась после сегодняшних ударов возле аэропорта Дамаска по объектам Хизбаллы.

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