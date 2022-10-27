СМИ: Израиль пригрозил Сирии усилить удары
Израиль направил Сирии предупреждение о том, что намерен усилить удары, если страна продолжит содействовать поставкам иранского оружия.
Об этом сообщает al-Arabiya со ссылкой на источник.
По данным издания, Иран отправляет оружие под видом помощи Сирии и Ливану по воздуху, суше и морю.
Официальных комментариев по этому поводу со стороны Израиля не было.
Соответствующая новость появилась после сегодняшних ударов возле аэропорта Дамаска по объектам Хизбаллы.