



СМИ: Израиль пригрозил Сирии усилить удары

Израиль направил Сирии предупреждение о том, что намерен усилить удары, если страна продолжит содействовать поставкам иранского оружия.

Об этом сообщает al-Arabiya со ссылкой на источник.

По данным издания, Иран отправляет оружие под видом помощи Сирии и Ливану по воздуху, суше и морю.

Официальных комментариев по этому поводу со стороны Израиля не было.