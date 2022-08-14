СМИ: Израиль нанес удар по Сирии
Израильские самолеты нанесли удар по сирийскому объекту в прибрежном городе Тартус.
Об этом сообщает "Аль-Арабия".
По словам корреспондента газеты Rai al-Youm, самолеты пролетели над ливанским побережьем, после чего запустили ракеты.
Между тем, SANA сообщает, что средства ПВО работают над перехватом.
Позже появились сообщения о том, что удар нанесен и по Дамаску. По предварительным данным, всего погибли три человека.
Позже появились сообщения о том, что удар нанесен и по Дамаску. По предварительным данным, всего погибли три человека.
🛑 عاجل| مصادر لبنانية: "طائرات الاحتلال تطلق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية تجاه طرطوس غرب سوريا". pic.twitter.com/cHdjLZw5sk— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) August 14, 2022
Армия обороны Израиля не комментирует происходящее в Сирии.