



СМИ: Израиль нанес удар по Сирии

Израильские самолеты нанесли удар по сирийскому объекту в прибрежном городе Тартус.

Об этом сообщает "Аль-Арабия".

По словам корреспондента газеты Rai al-Youm, самолеты пролетели над ливанским побережьем, после чего запустили ракеты.





Позже появились сообщения о том, что удар нанесен и по Дамаску. По предварительным данным, всего Между тем, SANA сообщает, что средства ПВО работают над перехватом.Позже появились сообщения о том, что удар нанесен и по Дамаску. По предварительным данным, всего погибли три человека.

🛑 عاجل| مصادر لبنانية: "طائرات الاحتلال تطلق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية تجاه طرطوس غرب سوريا". pic.twitter.com/cHdjLZw5sk — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) August 14, 2022

Армия обороны Израиля не комментирует происходящее в Сирии.