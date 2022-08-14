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СМИ: Израиль нанес удар по Сирии
14.08.2022 21:40 Алина Груднева

СМИ: Израиль нанес удар по Сирии

Израильские самолеты нанесли удар по сирийскому объекту в прибрежном городе Тартус.

 
Об этом сообщает "Аль-Арабия". 
 
По словам корреспондента газеты Rai al-Youm, самолеты пролетели над ливанским побережьем, после чего запустили ракеты.
 
Между тем, SANA сообщает, что средства ПВО работают над перехватом.

Позже появились сообщения о том, что удар нанесен и по Дамаску. По предварительным данным, всего погибли три человека.
Армия обороны Израиля не комментирует происходящее в Сирии.

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