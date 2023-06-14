



СМИ: Израиль нанес авиаудары по Дамаску

Сирийские СМИ сообщили, что взрывы были слышны этой ночью в окрестностях столицы Дамаска.



Отмечается, что сирийские системы ПВО были активированы и “противостоят враждебным целям в небе столицы”.



Сирийское государственное телевидение заявило, что взрывы произошли в результате удара израильской авиации. По словам источника, сирийские средства ПВО перехватили израильские ракеты, запущенные в 1:05 с Голанских высот, и “некоторые из них сбили”.



Кадры предположительно удара были распространены в сирийских СМИ.



Российское информационное агентство “Спутник” сообщило, что атака была проведена с использованием ракет, выпущенных двумя волнами. Также сообщалось, что сирийским системам ПВО удалось успешно перехватить большую часть израильских ракет до того, как они поразили цель.



Сирийский военный представитель заявил, что в результате авиаудара серьезно ранен сирийский военнослужащий и что в результате атаки был нанесен материальный ущерб.



Арабские СМИ сообщают, что объектами атаки стали объекты проиранских ополченцев. Сирийская оппозиция заявила, что иранский самолет приземлился в аэропорту Дамаска всего за несколько часов до теракта.