



СМИ: гражданин Израиля застрелен в ЮАР через год после брата

Гражданин Израиля из Тиры погиб в Кейптауне, в результате перестрелки.



По данным интернет-издания Ynet, застреленным в ЮАР оказался 40-летний Шафик Насер.



Министерство иностранных дел проверяет информацию о гибели израильтянина. Информация будет предоставлена позже.



Уточняется, что мужчина погиб в ЮАР спустя год после своего брата. В прошлом октябре в Кейптауне был застрелен 23-летний гражданин Абед аль-Фаттах Наср. Тогда изначально его родственники сообщили, что он погиб в автокатастрофе. Однако позже выяснилось, что речь идет об убийстве.



