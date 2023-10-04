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СМИ: гражданин Израиля застрелен в ЮАР через год после брата
04.10.2023 13:42 Алина Груднева

СМИ: гражданин Израиля застрелен в ЮАР через год после брата

Гражданин Израиля из Тиры погиб в Кейптауне, в результате перестрелки.

По данным интернет-издания Ynet, застреленным в ЮАР оказался 40-летний Шафик Насер.

Министерство иностранных дел проверяет информацию о гибели израильтянина. Информация будет предоставлена позже.

Уточняется, что мужчина погиб в ЮАР спустя год после своего брата. В прошлом октябре в Кейптауне был застрелен 23-летний гражданин Абед аль-Фаттах Наср. Тогда изначально его родственники сообщили, что он погиб в автокатастрофе. Однако позже выяснилось, что речь идет об убийстве.

 

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